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Россия планировала масштабную кибератаку против Украины: подробности

27 апреля, 11:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российские спецслужбы с помощью жителя Запорожья хотели заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры

Россия снова планировала масштабную хакерскую атаку на государственные органы Украины, но украинским специалистам удалось разоблачить планы агрессора и задержать завербованного хакера.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Этим хакером оказался житель Запорожья. Через интернет он получил от гражданина РФ предложение о конфиденциальном сотрудничестве. Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины. Он обязался осуществить целевую вирусную атаку на государственные электронные информационные ресурсы.

Спецслужба узнала, что российские кураторы поручили ему передать украинским чиновникам замаскированный файл со шпионским программным обеспечением.

"Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления, а цель злоумышленников – заблокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

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В ходе обысков СБУ изъяла электронные носители информации с файлами предоставленного иностранными спецслужбами программного обеспечения, переписку с кураторами РФ. Организатору сообщено о подозрении в государственной измене.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее СБУ провела в Киеве масштабную спецоперацию и заблокировала деятельность транснациональной хакерской группировки.

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Россия СБУ хакер кибератака

Источник: Сегодня

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