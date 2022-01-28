Россия планировала серию терактов Украине: что известно (видео)

СБУ зафиксировала отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем

СБУ задержала агента российских спецслужб / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский агент планировал серию терактов в Украине. Речь идет о злоумышленнике, о задержании которого сообщалось в январе. В подтверждение намерений мужчины СБУ опубликовала доказательства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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Доказательства СБУ

"Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности агента военной разведки РФ, планировавшего ряд терактов в Одессе. Ранее злоумышленника задержали "на горячем", когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений", - сказано в нем.

На записях зафиксированы отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем, в частности, речь идет о:

повреждении памятника Героев Небесной сотни в Одессе и отсутствии медийного резонанса;

поджоге офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС;

о сотрудничестве с российской разведкой и навыках стрельбы из гранатомета;

о планировании серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.

Наказание

В настоящее время российский агент взят под стражу, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Что было раньше

10 января в прокуратуре Одесской области сообщили о задержании в Одессе агента спецслужб РФ по подозрению в совершении и подготовке терактов.

Агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб.

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Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

Какой была цель агента

Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области.

Он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам. Следующими объектами посягательства агента должны были стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического толка, а также военная техника в Одесской области.

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