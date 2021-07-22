Россия подала на Украину в Европейский суд: на что жалуется агрессор

Оккупанты обвинили Украину во всем, что сами натворили на Донбассе, но пытаются переложить вину на Киев

Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int

Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины, в которой цинично сетует на якобы нарушение украинскими властями прав человека, в частности в отношении россиян. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Реклама

Жалоба подана на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву, десять пунктов:

гибель людей на Евромайдане в 2014 году, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и во время войны на Донбассе;

запрет работы российских СМИ и журналистов;

дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;

дискриминация российского бизнеса;

гибель людей и уничтожение имущества в результате "обстрелов Вооруженными силами Украины" сопредельной территории РФ;

лишение жителей т.н. "Л/ДНР" возможности участия в выборах в центральные органы власти;

блокирование Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей оккупированного Россией Крыма;

нападения на дипломатические представительства России;

крушение самолета MH17 вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий;

отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании "совершенных преступлений".

В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить блокировку водоснабжения Крыма, разрешить российскому нацменьшинству обучение на родном языке, отменить запрет на вещание русскоязычных телеканалов и возобновить доступ к российским сайтам.

Напомним, 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал от властей России незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального из следственного изолятора. Однако РФ отказалась выполнять требование ЕСПЧ.

Спустя несколько дней Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России.