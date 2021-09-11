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Россия подобна ИГИЛ: в Генштабе озвучили потери ВСУ и боевиков с начала сентября

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
11 сентября, 21:30
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Украинская армия не поддается провокациям оккупантов и готова к отражению даже полномасштабного наступления, заверил Залужный
Российские военные ни чем не лучше террористов
Российские военные ни чем не лучше террористов / Фото: AFP

После сегодняшних потерь на фронте в украинской армии с начала месяца погиб один боец, 13 получили ранения и 8 боевые травмы. А ответным огнем были убиты 6 боевиков и ранены еще 12. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поставил Россию в один ряд с главными террористическими группировками.

Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, в последнее время на фронте фиксируется увеличение количества и интенсивности нарушений режима "тишины" со стороны оккупантов. Только с начала сентября противник обстрелял позиции ВСУ 59 раз, из них 19 из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В их результате один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 боевые травмы. На обстрелы противника военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ. По данным нашей разведки, потери врага составили 6 убитых и 12 раненых", – сообщил Залужный.

Генерал отмечает, что Россия использует обстрелы для политического давления, но украинская армия не поддается на эти провокации и полностью готова к отражению даже полномасштабного наступления.

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"Восьмой год подряд ВСУ противостоят врагу, который прибегает к нарушениям международного порядка – интервенции, аннексии и оккупации территорий, поддержке терроризма и экстремизма, постоянным гибридным атакам. РФ, подобно "Аль-Каиде", ИГИЛ, "Талибану", остается источником опасности для всего цивилизованного мира. Жаль, что сегодня, в 20-ю годовщину памяти жертв терактов 11 сентября, Украина продолжает терять своих защитников от рук российских террористов", – добавил главнокомандующий.

Последние преступления России на Донбассе

8 сентября боевики ударили по мирным жителям в Марьинке и едва не разнесли жилой дом.

9 сентября враг обстрелял из тяжелого вооружения железную дорогу неподалеку от станции Скотоватая, вблизи Верхнеторецкого. Работников станции и пассажиров срочно эвакуировали.

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Накануне выборов в Госдуму РФ окупанты массово паспортизируют жителей ОРДЛО. Большинство "паспортизованных" людей, по замыслу оккупантов, должны отдать голоса "Единой России"

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