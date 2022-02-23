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Россия подтянула к границе десятки "Аллигаторов" — видео скопления "вертушек"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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23 февраля, 13:07
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Вертолеты приземлились прямо возле автотрассы
Россия направила вертолеты в Беларусь к границе с Украиной
Россия направила вертолеты в Беларусь к границе с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

На границы Украины подтягивается российская авиация. В 35 км от границы с Украиной замечены около 30 российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и МИ-24П. Они приземлились 22 февраля в районе трассы Р-35 Хойники-Брагин в Гомельской области Беларуси, сообщает Инсайдер UA.

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Угроза вторжения

В Минобороны Украины допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни. Это связано с праздником, который отмечают в России, – Днем защитника Отечества, 23 февраля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть в том числе и на Киев.

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Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

22 февраля "депутат" так называемого народного совета самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".

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