Российская вакцина от коронавируса. Что с ней не так?

В гонке за антигеном от коронавируса Россия провозгласила себя первой. Путин похвастался еще 11 августа, что вакцина готова. Вакцину назвали – Sputnik V. Этим названием решили напомнить миру об успешном запуске первого спутника Советский Союзом в 1957 году, который дал старт космической гонке.

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Над "легитимизацией" вакцины российськие ученые долго не потели. Ее зарегистрировали, не пропустив через три фазы испытаний. Из-за чего мировое сообщество относится к российской вакцине мягко говоря скептически.

И одними из первых вакцину повезли тестировать на белорусах, а на днях Путин предложил "уколоть" ее и украинцам.

"Если мы с Белоруссией уже начали эту работу, то можем также работать и с Украиной. Надо со специалистами из Украины заняться реализацией этого плана", — сказал Путин.

Как вакцина подействовала на белорусов – пока не известно.

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Журналисты сайта "Сегодня" разбирались, что не так с российской вакциной и стоит ли ее применять в Украине. Во внимания взяты как медицинские показатели и характеристики, так и морально-этические и законодательные моменты.

Что не так с российской вакциной

Есть минимум ТРИ нюанса, которые просто таки обязывают задуматься над тем, что на самом деле являет собой российская вакцина от коронавируса.

1. Вакцина не прошла самую важную стадию испытания

Вакцину Sputnik V одобрили для использования в России, несмотря на то, что ее испытали всего на 76 (!!!) людях. Ключевое испытание фазы III – необходимый научный шаг для доказательства безопасности и эффективности вакцины на тысячах людей – еще не проводилось. Тем не менее РФ уже объявила, что с октября начинает массовую вакцинацию на людях из группы риска: учителей, медиках, пожилых людях. Спустя две недели после регистрации. Но 10 сентября статус исследования вакцины изменили. То есть вместо применения, всех записали в "набор" добровольцев. А само исследование рассчитано на шесть месяцев. Это означает, что россиян будут не просто вакцинировать непроверенной вакциной – по факту они будут подопытными, но они не будут подписывать соответствующие бумаги, вести дневник добровольца, их не защищает Хельсинкская декларация, а производитель не обязан следить за их состоянием и включать данные по таким людям в исследование.

К стати. В большинстве стран следуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: вакцины-кандидаты не утверждаются или не лицензируются до тех пор, пока данные о безопасности и эффективности испытаний фазы III не будут оценены и подтверждены регулирующими органами на международном уровне.

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2. Ученые во всем мире не верят денным исследований российской вакцины

4 сентября российские ученые в международном научном издании Lancet обнародовали результаты клинических испытаний своей вакцины — спустя почти месяц после того, как ее официально зарегистрировали в РФ. Уже через три дня на сайте Cattivi Scienziati вышло обращение под которым подписалась группа из 38 ученых — из Италии Франции, США, Германии и самой России. В нем они выразили обеспокоенность относительно нескольких положений статьи, которые, по их мнению, не были достаточно доказаны.

Вопросы вызвали четыре графика, добавленных к статье: схема испытания вакцины, динамика антител у добровольцев в начале исследования; выработка Т-лимфоцитов как реакции на вакцину; и разница в антителах к аденовирусам до начала и после окончания эксперимента. На каждом из них ученые нашли одинаковые значения.

Ученые отмечают, что возможно, совпадения случайны, но проверить это невозможно — поскольку к статье в Lancet не входят числовые данные, на основе которых и делались графики. Авторы письма призвали российских исследователей их опубликовать.

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3. Российские медики сами не доверяют российской вакцине

Большинство российских медиков, опрошенных сервисом "Справочник врача", заявили, что не готовы сделать прививку Sputnik V. Из более 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52 %, согласны на вакцинацию 24,5 %. Более 66 % респондентов заявили о недостаточности данных об эффективности вакцины.

Спешка России в создании вакцины может нанести ущерб общественному доверию, если вакцина окажется небезопасной или неэффективной. Тем более, что в РФ заявили, что порядка 20 стран сделали предзаказ вакцины, среди них Венесуэла, Беларусь, Мексика, Казахстан.

Почему нельзя покупать в РФ и где брать вакцину

На днях депутат Александр Качура заявил, что Украина не имеет права не воспользоваться возможностью купить российскую вакцину от COVID-19.

"Если эффективность российская вакцина покажет, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны договариваться, закупать, я считаю", – сказал Качура.

Но вот в этом месте возникает компонент законности: даже если российская вакцина будет эффективной, то Украина не будет ее покупать.

У нас на законодательном уровне запрещено использовать иммунобиологические препараты, изготовленные страной-агрессором, и даже вакцина от COVID-19 не является исключением.

Есть три варианта, как Украина может получить вакцину от коронавируса, говорят в Офисе президента.

Производство вакцины в Украине, если найдется заинтересованная в этом компания. Закупка вакцины у стран ЕС – у тех государств, где будет избыток вакцин. Пока европейские страны активно бронируют большие партии вакцин, которые еще не поступили в продажу. Получении вакцины по партнерским программам. Страна летом присоединилась к Фонду Covax – организации, которая помогает справедливо закупать и распределять лекарства по всему миру. От Фонда Украина должна получить вакцины от коронавируса для 20% населения – это на 8 млн человек. Страна получит вакцину не ранее середины следующего года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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