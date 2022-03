Россия признала, что использует против украинцев оружие с "вакуумными бомбами"

Россия признала, что в ходе войны против Украины применила систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепек", на которой могут использоваться термобарические боеприпасы.

Об этом сообщил российский телеканал Звезда, принадлежащий Минобороны РФ.

9 марта телеканал обнародовал информацию, что артиллерист-оккупант Сергей Губарев 4 марта в бою с ВСУ в Черниговской области применил систему ТОС-1А "Солнцепек".

На это отреагировало Министерство обороны Британии, подчеркнув, что на ТОС-1А россияне могут использовать термобарические боеголовки (их еще называют "вакуумными бомбами"). Применение российскими оккупантами системы ТОС-1А против гражданского населения Украины противоречит международному праву ведения войны.

Russian MoD был отмечен использованием TOS-1A weapon system in Ukraine. В TOS-1A используются thermobaric rockets, создающие incendiary и blast effects.



Watch the video ниже для более подробности о этом weapon and its devastating impact.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD