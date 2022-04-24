Россия проиграет войну с Украиной: в Госдепе США рассказали почему

Представитель Госдепартамента рассказал о военной помощи США Украине

Нед Прайс высказался о войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина одержит победу на поле боя в войне с Россией — об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет The Guardian.

"То, что мы видели от наших украинских партнеров, — это не что иное, как победа на поле боя. Сейчас они выигрывают битву за Украину. И это неудивительно, потому что они борются упорно, решительно, при этом с огромным объемом помощи в области безопасности, которую также предоставляют Соединенные Штаты и около 30 с лишним стран со всего мира", — сказал он.

Прайс добавил:, что это будет победа для Украины и стратегическое поражение России. На вопрос о том, намерены ли США направить тяжелое наступательное вооружение, чтобы вытеснить российских солдат с территории Украины, чиновник ответил:

Реклама

"Вчера мы объявили о еще одном транше помощи в области безопасности в виде помощи в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов. Мы обеспечиваем их именно тем, что им нужно для этого нового типа боя, который развернется на Донбассе и на юге".

Прайс высказал уверенность, что при постоянной поддержке США и упорству, которое проявляет Украина, она обязательно победит.

Ранее мы писали: