Россия проигрывает битву с Украиной — Пионтковский

Известный журналист озвучил две цели США в войне

Пионтковский прокомментировал ход войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский считает, что Штаты преследуют военно-политическую цель — победу в войне в Украине.

По мнению эксперта, президент РФ Владимир Путин развязал четвертую мировую войну в ответ на поражение России в третьей – холодной – мировой войне. Впрочем, Россия проигрывает битву за Украину. Об этом он рассказал в интервью Наталье Влащенко для Youtube-канала "Украина 24".

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Пионтковский считает, что Запад стал иначе оценивать войну в Украине, а ее статус коренным образом изменился.

"В эти дни прозвучали другие оценки войны в Украине со стороны Запада. На пресс-конференции Остина спросили: каковы политические цели США в этой войне. Он сразу ответил, что Россия уже проиграла битву за Киев, Россия проиграет и битву за Украину. Поэтому цель войны – победа в Украине. Последняя теперь партнер не только в военном смысле. Это меняет все в политическом плане", – сказал он.

Журналист выразил волнение по поводу возможного опровержения заявлений Остина представителями Белого дома после его брифинга. Впрочем, этого не произошло, а значит, политика США и всего коллективного мероприятия продумана, а позиция – взвешенная.

Есть и другая цель Штатов, уверен эксперт. Это ослабление России, чтобы в будущем она никогда больше не смогла повторить свою агрессию. Продолжающуюся войну журналист называет четвертой мировой, и объясняет почему.

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"Последние три дня – исторические, так их и отметят в учебниках, причем это касается всей четвертой мировой войны. Я называю ее четвертой, потому что третьей была холодная, которую проиграл СССР, четвертую развязал Путин в 2014 году. Так же как Гитлер развязал вторую мировую как реванш за поражение Германии в первой мировой, то же самое повторяет Путин".

Пионтковский назвал несколько переломных, по его мнению, этапов в российско-украинской войне после 24 февраля, которые уже произошли и полностью определят ее результат в пользу Украины.

"С военно-исторической точки зрения, главными в этой войне были первые дни, когда не удалось взять Киев. А с политической точки зрения важнейшими стали последние дни, в которые состоялся визит Остина и Блинкена в Киев, пресс-конференция Остина на польско-украинской границе и встреча 40 министров ведущих стран мира, на которой обсуждаются масштабы вооруженной помощи Украине".

Журналист высказался и о новоназначенном генерале армии РФ в Украине Александре Дворникове, которого называют "сирийским мясником".

"Дворников ничего не умеет, кроме бомбардировок. Он безнаказанно занимался этим в Сирии. Впрочем, сейчас он только увеличивает собственное наказание, ожидающее его в суде над военными преступниками", — сказал Андрей Пионтковский.

Он также прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Приднестровье, назвав ее провокацией.

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"Россияне задумали ее в отчаянии. Не стоит и говорить о якобы покушении на Соловьева-Шапиро, еврея-антифашиста. На фоне общемирового политического оползня все московские мерзости выглядят тускло", — подытожил журналист.

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