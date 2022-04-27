Россия проигрывает битву с Украиной — Пионтковский

Российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский считает, что Штаты преследуют военно-политическую цель — победу в войне в Украине.
По мнению эксперта, президент РФ Владимир Путин развязал четвертую мировую войну в ответ на поражение России в третьей – холодной – мировой войне. Впрочем, Россия проигрывает битву за Украину. Об этом он рассказал в интервью Наталье Влащенко для Youtube-канала "Украина 24".
Пионтковский считает, что Запад стал иначе оценивать войну в Украине, а ее статус коренным образом изменился.
Далее по теме
"В эти дни прозвучали другие оценки войны в Украине со стороны Запада. На пресс-конференции Остина спросили: каковы политические цели США в этой войне. Он сразу ответил, что Россия уже проиграла битву за Киев, Россия проиграет и битву за Украину. Поэтому цель войны – победа в Украине. Последняя теперь партнер не только в военном смысле. Это меняет все в политическом плане", – сказал он.
Журналист выразил волнение по поводу возможного опровержения заявлений Остина представителями Белого дома после его брифинга. Впрочем, этого не произошло, а значит, политика США и всего коллективного мероприятия продумана, а позиция – взвешенная.
Есть и другая цель Штатов, уверен эксперт. Это ослабление России, чтобы в будущем она никогда больше не смогла повторить свою агрессию. Продолжающуюся войну журналист называет четвертой мировой, и объясняет почему.
"Последние три дня – исторические, так их и отметят в учебниках, причем это касается всей четвертой мировой войны. Я называю ее четвертой, потому что третьей была холодная, которую проиграл СССР, четвертую развязал Путин в 2014 году. Так же как Гитлер развязал вторую мировую как реванш за поражение Германии в первой мировой, то же самое повторяет Путин".
Пионтковский назвал несколько переломных, по его мнению, этапов в российско-украинской войне после 24 февраля, которые уже произошли и полностью определят ее результат в пользу Украины.
"С военно-исторической точки зрения, главными в этой войне были первые дни, когда не удалось взять Киев. А с политической точки зрения важнейшими стали последние дни, в которые состоялся визит Остина и Блинкена в Киев, пресс-конференция Остина на польско-украинской границе и встреча 40 министров ведущих стран мира, на которой обсуждаются масштабы вооруженной помощи Украине".
Журналист высказался и о новоназначенном генерале армии РФ в Украине Александре Дворникове, которого называют "сирийским мясником".
"Дворников ничего не умеет, кроме бомбардировок. Он безнаказанно занимался этим в Сирии. Впрочем, сейчас он только увеличивает собственное наказание, ожидающее его в суде над военными преступниками", — сказал Андрей Пионтковский.
Он также прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Приднестровье, назвав ее провокацией.
"Россияне задумали ее в отчаянии. Не стоит и говорить о якобы покушении на Соловьева-Шапиро, еврея-антифашиста. На фоне общемирового политического оползня все московские мерзости выглядят тускло", — подытожил журналист.