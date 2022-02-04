Россия тайно передала оружие и технику боевикам на Донбасс: что завезли в январе

На Донбассе боевики вместе с российским командованием продолжают накапливать оружие и технику. В январе наблюдалось активное движение по железной дороге с территории Российской Федерации.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
Что подвезли боевикам
В январе оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ на Донбасс такое вооружение:
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- несколько единиц танков и бронированных машин,
- самоходные артиллерийские установки,
- беспилотные летательные аппараты российского производства,
- другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов,
- около 9 тысяч тонн горючего.
Просят прислать помощь из РФ
Кроме того, в конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления ВС РФ заявки на комплектование соединений и частей 1 и 2 АК дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей (агрегатов) для восстановления (ремонта) военной техники.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую территорию из-за границы в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и отправляет на восток своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
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