Россия ударила ракетами по Броварам

Взрывы были слышны даже в центре Киева

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о ракетном ударе по Броварам.

"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — написал он.

Реклама

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге подтвердил удар по Броварам. Но, по его словам, потерь у нас нет.

Нападение России на Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение провести военную операциюна территории Донбасса.

Реклама

Утром 23 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были слышны по всей территории Украины.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

По заявлению Генштаба ВСУ, в районе проведения Операции объединенных сил были сбиты самолеты и вертолет агрессора. По последним данным, сбитых самолетов уже шесть.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о ситуации в Украине и заявил, что президент отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.