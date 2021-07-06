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Россия устроила подставу новому представителю ОБСЕ: Гармаш о провокации в ТКГ

6 июля 2021 16:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На заседании политической подгруппы российская делегация обманула Сильвию Берман, чтобы легализовать участие террористки из ДНР

Сергей Гармаш. Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Сергей Гармаш. Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Новый представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Сильвия Берман попала в конфуз во время сегодняшнего заседания политической подгруппы, где российская делегация обвела ее вокруг пальца и провела на переговоры террористку из т.н. "ДНР" Майю Пирогову. Об этом рассказал представитель ОРДО от Украины Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, сегодня она дебютировала в минских переговорах, но получилось неудачно.

"Началось с небольшого конфуза. Она еще не совсем вошла в курс дела и этим воспользовалась российская делегация – предложила ей объявить неформальное заседание формальным. Она это сделала. За стол переговоров сели мы, представители ОРДЛО от Украины. После этого ввели в виртуальную комнату переговоров Майю Пирогову от ОРДО (приглашенная Россией). Мы вышли из комнаты переговоров, потому что мы не будем сидеть за одним столом с человеком, осужденным за терроризм", – сказал Гармаш.

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В результате возникла неловкая ситуация, когда Сильвия Берман оказалась фактически одна в переговорной комнате и этот вопрос пришлось урегулировать дополнительными контактами на уровне телефонных звонков. Переговоры продолжились как неофициальная встреча.

"Какой вывод можно сделать из ее дебюта? Она, к сожалению, заявила о продолжении прежних практик, наработанных Морелем, в том числе не интересоваться статусом участников Контактной группы", – добавил переговорщик.

Как сообщали новости "Сегодня", по итогам прошлого заседания ТКГ глава украинской делегации Леонид Кравчук заявлял, что Россия нарушает международный договор о ядерном оружии, отказываясь пускать инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.

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