Россияне "повесили нос" и теряют наступательный потенциал: сводка Генштаба ВСУ

Несмотря на большое количество войск, у оккупантов низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на странице в Facebook.
Сообщается, что враг сосредотачивает основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 7 марта.
Куда пытаются прорваться оккупанты
На Полесском направлении российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на окружении Киева.
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На оккупированных территориях враг пытается сразу установить административно-полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на местное население.
Продолжается подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород.
Врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления в направлениях: на н.п. Гостомель, Ирпень, Стоянка.
На Северском направлении противник основные усилия сосредоточил на направлениях: н.п. Бровары – до 2 БТГр; в районах н.п. Семеновка, Мена, Бобровица – до 3 БТГр; н.п. Борисполь – до 4 БТГр.
Российский захватчик пытается обеспечить тактическое превосходство в Броварском и Бориспольском районах.
Оккупанты предпринимают попытки установить контроль над Черниговом. Пытаются провести подготовку к наступлению на Сумы.
На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление в направлении Днепра.
Основные усилия сосредоточены на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка.
Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях для взятия под контроль Каневской ГЭС.
На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.
Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах зап. окрестности Мариуполя, Старого Крыма. Удачи нет.
На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области. Основные усилия сосредоточены на направлениях: Николаев – до 2 БТГр, Вознесенск – до 2 БТГр, Белгород-Днестровский – до БТГр, Запорожье – до 4 БТГр; Мариуполь – до 3 БТГр.
Противник производит перегруппировку войск для дальнейшего наступления на город Запорожье. Срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь.
На Бессарабском направлении противник активных действий не совершает, но военнослужащие оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в повышенной степени боевой готовности.
12-й день войны в Украине
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