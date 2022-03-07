Россияне "повесили нос" и теряют наступательный потенциал: сводка Генштаба ВСУ

Российские войска не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей

Оккупанты теряют боевой дух / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на большое количество войск, у оккупантов низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на странице в Facebook.

Сообщается, что враг сосредотачивает основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 7 марта.

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Куда пытаются прорваться оккупанты

На Полесском направлении российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на окружении Киева.

На оккупированных территориях враг пытается сразу установить административно-полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на местное население.

Продолжается подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород.

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Врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления в направлениях: на н.п. Гостомель, Ирпень, Стоянка.

На Северском направлении противник основные усилия сосредоточил на направлениях: н.п. Бровары – до 2 БТГр; в районах н.п. Семеновка, Мена, Бобровица – до 3 БТГр; н.п. Борисполь – до 4 БТГр.

Российский захватчик пытается обеспечить тактическое превосходство в Броварском и Бориспольском районах.

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Оккупанты предпринимают попытки установить контроль над Черниговом. Пытаются провести подготовку к наступлению на Сумы.

На Слобожанском направлении противник силами подразделений танковой армии, двух общевойсковых армий и армейского корпуса пытается продолжить наступление в направлении Днепра.

Основные усилия сосредоточены на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка.

Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях для взятия под контроль Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.

Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах зап. окрестности Мариуполя, Старого Крыма. Удачи нет.

На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области. Основные усилия сосредоточены на направлениях: Николаев – до 2 БТГр, Вознесенск – до 2 БТГр, Белгород-Днестровский – до БТГр, Запорожье – до 4 БТГр; Мариуполь – до 3 БТГр.

Противник производит перегруппировку войск для дальнейшего наступления на город Запорожье. Срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь.

На Бессарабском направлении противник активных действий не совершает, но военнослужащие оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в повышенной степени боевой готовности.

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