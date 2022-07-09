Россияне привезли в Крым подбитый возле Змеиного "Юнармеец Балтики" (фото)

До этого катер типа "Раптор" Балтийского флота был переброшен в Черное море

Оккупанты привезли в Крым поврежденный противодиверсионный катер. Фото: коллаж "Сегодня"

В оккупированный Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный Вооруженными силами Украины российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики". Катер типа "Раптор" Балтийского флота был переброшен в Черное море в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

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П-342 "Юнармеец Балтики" получил повреждения во время боевых действий возле украинского острова Змеиный.

Для доставки на остров техники и вооружения Россия использовала десантные катера типа Раптор и катера типа БК-10.

На опубликованных фото видна пробоина от попадания снаряда. Патрульные катера проекта "Раптор" – серия высокоскоростных патрульных катеров прибрежной зоны.

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Российский противодиверсионный катер П-342 "Юнармеец Балтики". Фото: россСМИ

Катера предназначены для патрулирования, проведения поисково-спасательных операций, перебрасывания десанта в прибрежной зоне морей.

Также они могут входить в состав большого десантного корабля или универсального десантного корабля, размещаясь в док-камере или на борту.

Ранее мы рассказывали, что в Бердянском порту российские оккупанты подняли со дна затонувший в марте большой десантный корабль "Саратов". Он перевозил технику захватчиков. По словам украинских военных, "Саратов" затопили ударом оперативно-тактической ракеты.