Российская авиация сбросила бомбы на гражданские дома в Житомире (видео)

В Житомире несколько бомб попали в гражданские дома. В результате один дом полностью разрушен, в больнице выбило все окна и двери.
Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал в Житомир.Инфо.
Число пострадавших уточняется, на месте работают спасатели.
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Советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что удар был нанесен крылатой ракетой "Калибр" по базе 95-й Бригады в Житомире.
"Горят жилые дома. Спасатели спасают тех, кого можно спасти. Смерть оккупантам!", – написал Геращенко.
По данным ГСЧС, повреждены жилые дома, частный сектор. Спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожар.
Ситуация в Житомире
Оккупанты, вторгшиеся в Украину ночью против 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету из российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.
Военное время требует более решительных действий, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Мэр Житомирского городского совета заявил о приказе, что позволяет наказывать грабителей прямо на месте. Причем по мародерам можно открывать огонь.
Обстрел Харькова
Поздним вечером 1 марта враг продолжил обстреливать Харьков. Новый авиаудар пришелся на танковое училище.
По предварительным данным, противник поразил танковое училище. Детали уточняются.
Около 6 ракет прилетели в кадетский корпус. Предварительно есть погибшие. После авиаудара сдетонировал имеющийся боекомплект, внутри взрываются снаряды на складе
Раньше мы писали:
- Войска Путина нанесли ракетные удары по Киеву и его пригородам
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