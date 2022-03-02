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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Российская авиация сбросила бомбы на гражданские дома в Житомире (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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2 марта, 00:00
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Пока неизвестно, количество пострадавших от авианалета, на месте работают спасатели
По Житомиру ударили ракетами.
По Житомиру ударили ракетами. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Житомире несколько бомб попали в гражданские дома. В результате один дом полностью разрушен, в больнице выбило все окна и двери.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал в Житомир.Инфо.

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Число пострадавших уточняется, на месте работают спасатели.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что удар был нанесен крылатой ракетой "Калибр" по базе 95-й Бригады в Житомире.

"Горят жилые дома. Спасатели спасают тех, кого можно спасти. Смерть оккупантам!", – написал Геращенко.

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По данным ГСЧС, повреждены жилые дома, частный сектор. Спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожар.

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Ситуация в Житомире

Оккупанты, вторгшиеся в Украину ночью против 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету из российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.

Военное время требует более решительных действий, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Мэр Житомирского городского совета заявил о приказе, что позволяет наказывать грабителей прямо на месте. Причем по мародерам можно открывать огонь.

Обстрел Харькова

Поздним вечером 1 марта враг продолжил обстреливать Харьков. Новый авиаудар пришелся на танковое училище.

По предварительным данным, противник поразил танковое училище. Детали уточняются.

Около 6 ракет прилетели в кадетский корпус. Предварительно есть погибшие. После авиаудара сдетонировал имеющийся боекомплект, внутри взрываются снаряды на складе

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