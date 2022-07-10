"Российская ракета разорвалась неподалеку": юморист Юрий Ткач рассказал шокирующую историю

Доверил свою историю юморист Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Юрий Ткач поделился шокирующей историей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская ракета разорвалась неподалеку и очень испугала маленькую Лизу, дочь известного украинского юмориста Юрия Ткача. После этого отец решил эвакуировать семью, а сам вернулся к важным делам.

Юрий записывал свою историю на Пасху и надеялся, что хотя бы в праздник россияне перестанут стрелять. Но этого не вышло. Артист уверен, что ни один житель нашей страны не ожидал того, что происходит сейчас.

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"Настроение идет волнами. Иногда бывает, что очень сильно накрывает. Но держишь себя в руках. Говоришь себе, что тебя так не накрывает, как тех людей, которые сейчас защищают Украину", – делится Юрий.

Артист вывозил в безопасность жену с ребенком и собакой, друзей и родственников. Остановились в Виннице. Но в первую ночь всего в двух километрах от них произошел страшный взрыв. А на следующий день обстреляли телебашню. Это была последняя капля.

Увидев, что ребенок в шоковом состоянии, Юрий и его жена поняли, надо ехать. Женщина с дочкой находятся в Болгарии, отец остался дома. Он стремится сохранять оптимизм и верить в лучшее для Украины.

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"Надо держаться, нужно идти дальше. Все у нас получится, все будет хорошо. Победа скоро будет за нами", – говорит Юрий.

Смотрите и слушайте его историю по ссылке.

Свою историю Юрий Ткач доверил Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 20 тысяч историй.

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