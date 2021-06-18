Українська
$ 27,17
32,44
  1. Последние новости Украины

Российская сеть магазинов Mere в Украине работать не будет – Данилов

18 июня 2021 21:51

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По словам секретаря СНБО, открытие этой сети магазинов является спецоперацией российских спецслужб

Российская сеть магазинов Mere на территории Украины работать не будет.

Реклама

Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, открытие магазинов, которые являются проектом владельцев сети дискаунтеров "Светофор", является спецоперацией российских спецслужб.

"Это спецоперация российских спецслужб, которые имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время производственного процесса для достижения своих политических целей", - рассказал Данилов.

Он подчеркнул, что за это также должны нести ответственность мэры и депутаты.

Реклама

"Когда они говорят, что у них не хватает полномочий, то уважаемые друзья, было бы желание. Полномочия на сегодня наша Конституция, наши законы дают всем, начиная от местного самоуправления и заканчивая всеми другими институтами. Этими полномочиями нужно пользоваться и применять", – сказал Данилов.

Не пропусти!
Англия – Шотландия: онлайн-трансляция самого старого дерби на Евро-2020
Сборная Англии против Шотландии

Читайте также:

Ввести нельзя обжаловать: можно ли оспорить решение СНБО о блокировании телеканалов

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 13 граждан и 95 компаний. Указ вступает в силу со дня публикации.

Ранее мы писали, что на киевский дата-центр обрушилась массированная кибератака.

Реклама

Все подробности в спецтеме Заседание СНБО

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)
Если бы не рекорд, расстались бы раньше. Экс-влюбленные из Харькова сняли цепи (фото)Украина
Южный циклон продолжает бушевать: Украину накроют град и шквалы
Южный циклон продолжает бушевать: Украину накроют град и шквалыУкраина
В Кабмине просчитали наши зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед. Что обещают
В Кабмине просчитали наши зарплаты, пенсии и рост цен на три года вперед. Что обещаютЭкономика
"Украина вступит в НАТО, но потеряет Донбасс и Крым?" – в чем заключается план БайденаВласть
Ялта ушла под воду – жителей эвакуируют, объявлен режим ЧС: видео потопа в Крыму
Ялта ушла под воду – жителей эвакуируют, объявлен режим ЧС: видео потопа в КрымуКрым
Плюс 600 гривен за три года: как и когда вырастет минимальная пенсия в Украине
Плюс 600 гривен за три года: как и когда вырастет минимальная пенсия в УкраинеЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять