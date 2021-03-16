Українська
$ 27,64
32,95
  1. Последние новости Украины

Российские дипломаты "признали" Крым украинским: фото яркого троллинга

16 марта, 11:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Плакаты с изображениями дипломатов РФ появились и возле других иностранных посольств

В Украине снова потроллили российских дипломатов упоминанием о том, что Крым – это Украина. Эта веселая акция прошла по случаю годовщины незаконного т.н. референдума о "присоединении" полуострова к России. Об этом сообщил в Telegram журналист Александр Цаплиенко.

Реклама

"Веселая была сегодня ночь у российских дипломатов. В ночь с 15 на 16 марта дипломаты РФ, которые находятся в Украине, появились на печатных плакатах, где "от первого лица" признали факт незаконной аннексии Россией АР Крым", – написал он.

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко
Реклама

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

По его словам, эти плакаты появились везде, где работают и живут российские дипломаты, в том числе и возле посольства РФ в Украине, "а дизайн автомобилей российской агентуры значительно улучшили стильные трезубцы".

Фото журналиста Андрея Цаплиенко
Реклама

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Реклама

Кроме того, плакаты развесили и возле дипломатических представительств иностранных государств в Киеве, а именно: у посольств Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Молдовы, ФРГ, Франции, Армении, Великобритании, Беларуси и США. Возможно в качестве солидарности с украинским народом против оккупации Крыма.

В тренде
Российские дипломаты "признали" Крым украинским: фото яркого троллинга

"Изысканный троллинг – это хороший способ напомнить миру лицо агрессора", – добавил Цаплиенко.

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Фото журналиста Андрея Цаплиенко

Отметим, что это уже далеко не первый раз дипломатам из РФ напоминают об оккупации Крыма. Как сообщали новости "Сегодня", 24 февраля СБУ потроллила россиян.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым оккупация троллинг посольство РФ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство семилетней Маши в Херсонской области: что известно на данный момент (фото и видео)
Убийство семилетней Маши в Херсонской области: что известно на данный момент (фото и видео)Другие регионы
Убийство девочки в Херсонской области: появились новые подробности и фото подозреваемого
Убийство девочки в Херсонской области: появились новые подробности и фото подозреваемогоДругие регионы
Гордон назвал новую дату выхода фильма Bellingcat о боевиках
Гордон назвал новую дату выхода фильма Bellingcat о боевиках "Вагнера"Власть
Убийство 7-летней Маши: в день похорон девочки один из селян порезал себе вены
Убийство 7-летней Маши: в день похорон девочки один из селян порезал себе веныУкраина
Ляшко после вакцинации заболел COVID-19: что пошло не так?
Ляшко после вакцинации заболел COVID-19: что пошло не так?Украина
Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)
Спят вместе: 8-летняя украинка заявила об отношениях с 13-летним блогером (фото)Фаново

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять