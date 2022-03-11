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Российские информаторы, перебежчики и 10 боевиков "ЛНР" – СБУ провела массовые задержания предателей Украины (видео)

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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11 марта, 16:15
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Сотрудники спецслужбы провели операции в Донецкой, Луганской и Полтавской областях
СБУ задержала сообщников российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
СБУ задержала сообщников российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Сотрудники Службы безопасности Украины провели ряд важных операций и задержали российских информаторов. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в пятницу, 11 марта.

Так, в Донецкой области спецслужба разоблачила и задержала двоих сообщников оккупантов.

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"Одна из задержанных – местная жительница, которая передавала данные о технике и передислокации ВСУ. Информацию от нее принимал так называемый "депутат второго созыва Народного совета "ДНР" через запрещенную соцсеть", – говорится в сообщении.

Другой злоумышленник – бывший полицейский Славянска. Он передавал данные о передвижении ВСУ вблизи города и горы Карачун. За это боевики "ДНР" пообещали ему одну из руководящих должностей в оккупационной администрации после захвата территории российскими захватчиками.

В Северодонецке СБУ задержала наводчиков российской артиллерии, помогавших врагу обстреливать город. Один из них действовал по поручению боевика по прозвищу "Илья", сейчас воюющего против ВСУ в составе 2-го армейского корпуса войск РФ.

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"Предатель ходил по улицам Северодонецка, фиксировал размещение техники и украинских военнослужащих, и передавал врагу. Вскоре в эти районы города летели российские снаряды", – рассказали в спецслужбе.

Еще один местный житель готовился передать врагу разведывательные данные. Причем его действиями руководил тот же боевик. Злоумышленник был своевременно задержан.

В Луганской области сотрудники СБУ провела допрос захваченных в плен участников так называемых "военных подразделений "ЛНР", разбитых в боях под Северодонецком.

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"Речь идет о десяти жителях временно оккупированной территории Луганщины, которых оккупанты "мобилизовали" на войну против Украины. Боевики не только участвовали в боевых действиях, но и вели разведку, минировали автодороги", – сообщили в СБУ.

В Полтавской области следователи спецслужбы квалифицировали действия троих местных жителей, которые перешли на сторону врага и принимали участие в пропагандистской акции российских СМИ, как госизмену. Они призывали украинских военнослужащих не сопротивляться войскам оккупанта и переходить на сторону врага. Все подозреваемые задержаны.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российский захватчик так хотел сдаться в плен украинцам, что сдал не только свое оружие, но и форму. Поэтому на допросе СБУ ему пришлось сидеть в свадебном костюме, который из жалости ему дали украинцы.

Также мы информировали, что российские военные, попадающие в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.

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