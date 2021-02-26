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Российские компании незаконно торгуют техникой, используя известный украинский бренд

26 февраля, 18:07

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Торговая марка REDMOND принадлежит украинскому предпринимателю

Российские компании импортируют в Украину товары под торговой маркой REDMOND, которая принадлежат украинскому предпринимателю.

Как сообщает производитель, техника REDMOND производится в Китае, и для ее реализации в Украине необходимо иметь свидетельство на торговую марку, оформленное соответствующим образом. Но на сегодняшний день на рынке работают российские поставщики под незаконными свидетельствами на торговую марку REDMOND, тем самым нарушая интеллектуальные права на саму торговую марку.

Отмечается, что права украинского предпринимателя доведены в суде.

"Да, по решению судов, в деле №910 / 19933/17, установлено нарушение прав интеллектуальной собственности на название REDMOND. Это касается нарушений авторских прав в зарегистрированных свидетельствах на торговую марку под номерами №262734, №159383, №190555. То есть компании, которые зарегистрировали эти товарные знаки, по сути, не имеют права их использовать в Украине. Это как раз и есть компании, которые незаконно импортируют технику REDMOND из России и реализуют ее в Украине, не имея на это законных оснований. В размещаемых ими материалах в сети интернет они позиционируют себя как исключительные поставщики оригинальной продукции, но это не соответствует действительности, что подтверждено в судебном порядке. Что же касается украинской компании, которой принадлежит свидетельство на торговую марку №238818, то именно данный товарный знак в реестре значится как знак, который стал хорошо известным в Украине. Это, в свою очередь, дает право владельцу, которым является украинский предприниматель, согласно Закону Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", вполне справедливо называть заявления импортеров товаров из России жестом недобросовестной конкуренции и неправомерными действиями", – раскрывает подробности скандального дела украинская компания.

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