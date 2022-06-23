Российские оккупанты ищут диверсантов на Запорожской АЭС. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

Российские военные задерживают рабочих ЗАЭС и подвергают их жестоким допросам. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают закупки Индией российской нефти, обстрел оккупантами американских зерновых терминалов и допросы сотрудников Запорожской АЭС.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Российские войска обстреляли американские зерновые терминалы в Николаеве

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что 22 июня российские войска обстреляли по меньшей мере два крупных североамериканских зерновых терминала в украинском порту в Николаеве. Как утверждают правительства Украины и Запада, Россия пытается ухудшить способность Украины экспортировать продовольствие.

Европа планирует возрождать угольные электростанции из-за прекращения поставок российского газа

Издание The Washington Post сообщает, что газовый шантаж России может вынудить Европу вернуться к углю. Австрия, Германия, Италия и Нидерланды на этой неделе объявили о планах подготовиться к возрождению старых угольных электростанций, поскольку поставки газа сокращаются. Данные меры вызвало сокращение Москвой потока природного газа в несколько европейских стран, включая Италию и Словакию.

Дефолт в России может наступить в ближайшее время

Информагентство Bloomberg пишет, что Россия сталкивается с очередным испытанием по выплате облигаций, и осталось всего несколько дней до того, как может наступить дефолт. Переводы процентов на общую сумму почти 400 миллионов долларов уплачиваются в четверг и пятницу.

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Индия импортирует российскую нефть

Международное агентство новостей Reuters информирует, что Индия предоставляет сертификат безопасности для десятков судов, управляемых дочерней компанией российской судоходной группы "Совкомфлот" в Дубае, позволяющей экспортировать нефть в Индию. Полного эмбарго на российскую нефть требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз, Укрэнерго в проекте #StopBloodyEnergy.

Оккупанты устроили допрос сотрудников ЗАЭС

Газета The New York Times пишет, что российские военные, контролирующие Запорожскую атомную электростанцию ​​в Украине, задерживают рабочих и подвергают их жестоким допросам в поисках возможных диверсантов. Станция с 11 000 работников является стратегически важным объектом и усложняет украинское контрнаступление с возвращением территории.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты превратили Запорожскую атомную электростанцию на военную базу. В частности, там размещены военные и тяжелая техника – грузовики, танки и БМП.

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Также в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что российские военные ставят под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС – там сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции.