Российские оккупанты остановлены и пытаются закрепиться на позициях – Минобороны

Под ударами оккупантов с воздуха Днепр, Луцк и Ивано-Франковск

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Главные направления сосредоточения усилий российских оккупантов на сегодня – это Киев и Мариуполь, а также продвижение в направлениях Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья.

Об этом на своей странице в Facebook отмечает Минобороны Украины.

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Какая ситуация

"Противник, понеся потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах, остановлен, пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах. На Донецком направлении в ходе жестких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен", – отметили в Минобороны.

Кроме этого, оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску, а также наращивают системы противовоздушной обороны на Донецком и Таврическом направлениях.

"На Волыни сохраняется угроза осуществления диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры. На Полесском направлении оккупанты не проводят активных наступательных действий. Осуществляют меры по восстановлению боеспособности подразделений", – указали в министерстве.

В то же время на Северском направлении активные наступательные действия со стороны оккупантов не проводятся, а на Слобожанском противник удерживает в окружении г. Сумы и частично блокирует Харьков с севера.

"На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, успеха не имеют. Планы по установлению контроля над Николаевом, продвижение в направлениях на Запорожье и Кривой Рог врагом не реализовано. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение", – отмечают в Минобороны.

Напомним, городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил, что в городе количество погибших в результате обстрела оккупантами военного аэродрома выросло до четырех военнослужащих, шесть человек ранены.

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