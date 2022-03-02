Российские оккупанты постят в соцсетях, как убивают украинцев (видео)

Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты уже не скрывают, что едут в Украину убивать наших граждан. В соцсетях нашли страницу военного, который вторгся на нашу территорию и публикует сторис отсюда.
Рассказы о том, что их бросили сюда на учения – бред.
Ситуация в Украине 2 марта
- В Энергодаре местные жители заблокировали продвижение оккупантов. Люди вышли с украинскими флагами и перекрыли дорогу, чтобы не пустить их в город.
- Фермеры забрали у российских оккупантов военную технику. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.
- В Коростене Житомирской области российские военные ударили по блокпосту. Произошла воздушная атака, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека.
- В Житомире российские оккупанты обстреляли частный сектор, повреждены 10 жилых домов. По предварительной информации, погибли четыре человека, из них один ребенок. Еще трое пострадали.
- Оккупанты пытались уничтожить телебашню в Харькове вакуумной бомбой. Напомним, что использование боеприпасов объемного взрыва (БОВ), часто называемых в прессе "вакуумной бомбой", запрещено Женевской конвенцией.
- Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.