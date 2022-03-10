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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Российские оккупанты убили легендарного защитника Украины (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 марта, 02:35
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Мужчинаборолся за Украину с самого начала войны на востоке нашего государства
Яшка Цыганков погиб в боях за Изюм/Фото: коллаж: "Сегодня"
Яшка Цыганков погиб в боях за Изюм/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 9 марта, погиб легендарный украинский боец Яшка Цыганков. Мужчина с первых дней войны на Донбассе боролся с русскими оккупантами. Он погиб в боях за Изюм.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в Facebook.

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"Он знал, что будет война, и он не сомневался, что мы победим. И он отдал себя своему народу", — написал журналист.

Погибший защитник Яшка Цыганков/Фото: Facebook/Юлия Толмахова

Последний пост Яшки Цыганкова в Facebook был об Изюме. Он просил помочь в обороне города медиков, готовых к работе в условиях уличных боев и снайперов. А также просил волонтеров помочь "гуманитаркой" и едой жителям Изюма. Об этом он написал за день до смерти.

"Он точно был не из тех, кто боится арты и авиации... В очередной раз убеждаюсь, что лучшие идут на небо первыми, нам еще нужно добыть в борьбе такую награду... Увидимся вскоре...", — написал белорусский оппозиционер и доброволец Ян Мельников.

Волонтеры тоже вспоминают защитника в Facebook.

"Ты погиб защищая родную Украину. Держи небо над нами и почивай с миром. Вечная и светлая тебе память. Уходят от нас лучшие. Вот и ты, друг, пополнил небесное войско", – написала волонтер Юлия Толмачева.

Оккупанты стреляют во всех

Во время эвакуации мирных жителей из Демидова враг открыл огонь, в результате обстрела один полицейский погиб, еще два человека тяжело ранены.

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Об этом на странице в Facebook сообщает полиция Киевской области.

"Героически погиб полицейский Киевской области старший сержант Алексей Пономаренко. Ради спасения людей Алексей заплатил самым дорогим – своей жизнью. Гордимся мужеством и самопожертвованием полицейского. Даже смерть товарищей нас не остановит. Мы продолжим служить и защищать, защищать свою Родину и спасать людей! ", — заявил Андрей Небытов.

Также сообщается, что из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей, 30 из которых – дети!

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