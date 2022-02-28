Российские оккупанты взорвали нефтебазу в Ахтырке, начался масштабный пожар (видео)

В Ахтырке Сумской области подорвана нефтебаза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в понедельник, 28 февраля.
"Ахтырка. Подорвана нефтебаза. 12:30", – проинформировал губернатор.
Он также добавил, что на месте инцидента возник масштабный пожар.
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Ранее Живицкий предупреждал, что в Сумы направляется военная техника армии РФ.
"Есть угроза уличных боев! Находитесь в безопасном месте дома, как можно дальше от окон", – писал Живицкий.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в селе Гринченко под Ахтыркой группа диверсантов на БТР расстреляла гражданских людей в машине.
Также мы информировали, что в Ахтырке 26 февраля более 70 человек были ранены. Также погибла семилетняя девочка.