Российские пленные в Украине: опубликованы первые списки

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал первый список военнопленных солдат России, обманом привлеченных на территорию мирной Украины.
Ранее он заявлял, что матери российских солдат смогут их забрать из плена, если лично приедут за ними в Киев.
"Матери России, приезжайте в Киев и забирайте Ваших сыновей. После того ада, который они пережили вторгнувшись на нашу землю, мы точно знаем, что никто из них больше и пальца не поднимет против Украины!" — написал он.
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Для того чтобы узнать, находится ли человек в плену, можно позвонить на горячую телефонную линию Министерства Обороны Украины – "Вернись живым из Украины" на многоканальные телефоны.
- +380894201860
- +380894201861
- +380894201862
Или написать на почту [email protected]
Затем, если получено подтверждение, что кто-то находится в плену, матери российских солдат должны добраться в Киев.
"После вторжения фашисткой армии Путина и закрытия воздушного пространства, это можно сделать только таким способом. Добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или на такси к Польской границе. Затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной. Там Вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут Вам Вашего сына", — написал Геращенко.
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