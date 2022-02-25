Российские танки начали наступление на Мариуполь

Российские танки движутся в сторону Мариуполя. В 15 км от города идет бой. Об этом на экстренном брифинге заявил городской голова Вадим Бойченко.
По словам Бойченко, бой украинских военных и оккупантов ведется в 15 километрах от города.
"Российские танки движутся в сторону Мариуполя. Продолжается бой в 15 километрах от города. Если военные дадут знак об опасности, в городе прозвучат сирены, которые будут свидетельствовать о необходимости перейти к хранилищам", – сказал мэр.
Также, по его словам, в Мариуполе зафиксировали достаточно серьезные разрушения жилого фонда вследствие обстрелов.
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"Жилой фонд также пострадал после вчерашних обстрелов. Мы уже понимаем четко, сколько было обстрелов и сколько жилого фонда пострадало по разным улицам. К сожалению, мы имеем достаточно серьезные разрушения жилого фонда", – отметил он.
Напомним, что 24 февраля в Мариуполе ввели комендантский час 22:00 до 6:00.
Кроме того сообщается, что идет бои в районе Павлополя (20 км от города). В данный момент транспорт работает в штатном режиме, бесплатно.
Кроме того, 35 человек ранены в результате обстрелов, девять в тяжелом в больнице.
Ситуация в Украине 25 февраля
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