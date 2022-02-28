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Российские военные беспощадно обстреливают Чернигов, горит "Эпицентр" (фото, видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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28 февраля, 13:04
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Оккупанты также ударили по жилым домам мирных граждан
Оккупанты обстреливают Чернигов
Оккупанты обстреливают Чернигов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные беспощадно обстреливают Чернигов. Они ударили по меньшей мере по четырем улицам, гатят по гражданским домам. Горит "Эпицентр".

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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По состоянию на 12:20 28 февраля в течение 20 минут продолжается интенсивный обстрел г. Чернигова, ул. Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.

В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома. Возник пожар в районе "Эпицентра".

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Пожары в Чернигове Фото: ГСЧС

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