Российский блоггер Юрий Дудь публично поддержал Украину

Российский блоггер и журналист Юрий Дудь публично поддержал Украину на фоне агрессии Российской Федерации и признание независимыми так называемых "ЛДНР".

Слова поддержки он написал в своем Telegram-канале.

"Я вырос в России, Россия — моя родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, — моя максимальная поддержка в эти дни", — написал Дудь.