Российский оккупант, который бомбил собственную мать в Украине, попал в плен

Оккупанта сбили 5 марта над Николаевом

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российский военный из оккупированного Крыма бомбил самолетом собственную мать в Полтавской области.

Об этом сообщила на своей странице в Telegram Служба безопасности Украины.

Реклама

Что произошло

"Российский пилот из временно оккупированного Крыма не увидел ничего преступного в приказе бомбить мирное население Украины. При том, что его собственные родители живут фактически в центре государства – в Кременчуге на Полтавщине. Трудно понять эмоции родителей, слышащих гул тревожных сирен и понимающих, что это их сын-пилот атакует Украину", – указали в СБУ.

В Службе сообщили, что мать узнала о том, что самолет ее сына сбили, а он попал в плен, из украинских новостей:

"Теперь с оккупантом, которого сбили 5 марта над Николаевом, разговаривают следователи и контрразведчики СБУ. Он ответит по всей строгости закона! А Украина обязательно победит!".

Напомним, городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил, что в городе количество погибших в результате обстрела оккупантами военного аэродрома выросло до четырех военнослужащих, шесть человек ранены.

Реклама

Читайте также: