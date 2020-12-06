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Российскому музыканту запретили въезд в Украину на три года

6 декабря, 14:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ранее он незаконно посещал временно оккупированный Крым

Российскому рок-музыканту, участнику группы "Звуки Му" Петру Мамонову отказали во въезде в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.

Пограничники остановили в аэропорту "Борисполь" двух граждан РФ во время оформления пассажиров авиарейса из Турции. Россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым.

Во время проверки выяснилось, что один из них – известный российский рок-музыкант, актер и телеведущий, участник группы "Звуки Му" Петр Мамонов. Он направлялся в Украину с женщиной. По их словам, в личных целях.

Фото: МВД Украины
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Фото: МВД Украины

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Россиянам отказали в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину.

Также недавно мы писали, что телеведущему российского пропагандистского канала "Россия-1" и гендиректору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову запретили въезд в нашу страну на три года из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

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Борисполь МВД Крым пограничники Мамонов
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