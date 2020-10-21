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Российскому пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину

21 октября, 01:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пропагандист вылетел рейсом Киев-Стамбул

Телеведущему российского пропагандистского канала "Россия-1" и гендиректору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову, которого ранее заметили в Украине, запретили въезд в нашу страну на три года из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает "Украинская правда".

"Этому гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на три года", - сообщил он.

Демченко объяснил, что у Государственной пограничной службы на момент пересечения Корчевниковым границы Украины не было информации о посещении им оккупированного Крыма и поручений от правоохранительных органов о запрете его въезда в Украину не поступало.

Пограничники провели дополнительную проверку после того, как информация о Корчевникове появилась в СМИ, и по ее результатам пропагандисту вынесли запрет на въезд в Украину на три года.

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Также сообщается, что Корчевников уже вылетел из Украины авиарейсом "Киев-Стамбул" со штампом о запрете в документах.

Напомним, ранее стало известно, что в Киев приехал ведущий пропагандистского телеканала "Россия-1" Борис Корчевников, который, к тому же, неоднократно посещал Крым.

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Украина корчевников пропагандист запрет на въезд
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