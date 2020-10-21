Российской вакцины от коронавируса в Украине не будет: известна причина

Препарат "Гам-КОВИД-Вак" не прошел сертификацию ни в одной западной стране

Российский медпрепарат "Гам-КОВИД-Вак", который власти РФ называют вакциной от коронавируса, не собираются в обозримом будущем применять для лечения заболевших COVID-19 в Украине.

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Об этом 21 октября заявили в пресс-службе украинского Министерства здравоохранения.

В ведомстве уточняют, что закупка и использование в Украине "Гам-КОВИД-Вак" невозможно, поскольку он является незарегистрированным препаратом и заявлений о его государственной регистрации пока что ни от кого не поступало.

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К тому же вакцина не проходила экспертизу и регистрацию в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде или ЕС. В противном случае это упростило бы процедуру его регистрации.

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На этом фоне какие-либо предположения о возможных переговорах насчет покупки или получения российских "вакцин" в Минздраве назвали не имеющими под собой никаких законодательных оснований.

В здравоохранительном ведомстве напоминают, что Украина участвует в международной программе COVAX, механизм которой позволит получить вакцины от фирм AstraZeneca и Novavax бесплатно или по ценам ниже рыночных.

Напомним, что на данный момент Россия сообщила о создании двух вакцин от коронавируса. Причем о последней российский президент Владимир Путин заявил на прошлой неделе.

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