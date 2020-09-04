Рост количества безработных в Украине остановился

В Минэкономики отметили, что регистрация для безработных была максимально упрощена

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что в Украине остановился рост количества безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ведомства, регистрация для безработных была максимально упрощена.

"Чтобы предприятия не увольняли людей, мы ввели программу так называемой частичной безработицы, которой воспользовалось около 240 субъектов. Тем самым нам удалось сохранить рабочие места для 380 тысяч работников, которые не пошли на биржу труда, а воспользовались в пиковые времена этой программой", – прокомментировал министр.

Отмечается, что по состоянию на 3 сентября по этой программе было выплачено 2,3 млрд грн. В настоящее время финансирование осуществляется каждые 10 дней.

Ранее мы сообщали, что Министерство экономики посчитало объем помощи нетрудоустроенным гражданам.

Реклама

Также напомним, НБУ объяснил резкий рост безработицы в Украине. Там отмечают, что причина не только в коронакризисе.

Коронавирус и карантин: в Украине господствует безработица?

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама