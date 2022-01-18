Рост заболеваемости и новые случаи "Омикрона": какая COVID-ситуация в Украине

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 18 января. Скриншот

Директор облдепартамента здоровья Максим Хаустов сообщил, что 14 января направили 30 проб в Киев. Примерно 40% из них – это штамм "Омикрон".

"Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом "Омикрон", – сказал Хаустов.

По словам чиновника, сегодня занято 25% коек в больницах первой волны. С подтверждением нового штамма коронавируса в Харьковской области начали подготовку медиков.

"С сегодняшнего дня... начинаются занятия для первичного, вторичного и третичного звена с особенностями предоставления помощи больным с коронавирусом с новыми штаммами. Они будут примерно неделю продолжаться, после этого будет еще отдельное обучение с постковидными состояниями", – добавил Хаустов.

В Киеве готовятся к скачку заболеваемости COVID-19

В Киеве прогнозируют резкий скачок заболеваемости COVID-19 уже на этой неделе. Все из-за того, что медики начали чаще фиксировать новые случаи. Также в столице участились случаи заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон".

"Все вернулись из отпусков и отдыха. Поэтому стоит ожидать роста заболевания уже на этой неделе. От этого заболевания никто не защищен, а если человек вакцинирован, то он перенесет его в более легкой форме", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

В городе зафиксирован рост штамма "Омикрон". На прошлой неделе в референс-лабораторию отправили 30 образцов материалов больных, у которых был выявлен коронавирус.

"Результаты такие: у 20 человек был выявлен "Омикрон", а у 10 – "Дельта". То есть мы наблюдаем увеличение количества заболевания штаммом вируса "Омикрон", – рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

Сейчас специалисты устанавливают, где пациенты могли заразиться штаммом, как они перенесли заболевание и с кем контактировали.

Детям будет проще получить прививку от COVID-19

Министерство здравоохранения (Минздрав) упростило доступ детей от 12 лет к вакцинации против COVID-19.

Теперь для проведения вакцинации не нужно предоставлять справку о "рутинных прививках".