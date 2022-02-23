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РосТВ нарисовало фейковую карту, какой Путин видит Украину

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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23 февраля, 17:52
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Пропагандисты опубликовали очередной ужасающий фейк про Украину
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Телеканал "Россия 24" опубликовал фейковую карту "подаренных Украине территорий по мотивам обращения" президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщает Лента.ру.

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На опубликованной карте, как отметил российский телеканал, видно, что Украине "принадлежат" только Днепропетровская, Кировоградская, а также части Николаевской и Запорожской областей. При этом указано, что Крым является "подарком Никиты Хрущева".

Также "Россия 24" утверждает, что остальные территории Украины:

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  • западная Украина – это "подарок" от Иосифа Сталина;
  • юг и восток Украины – это "подарок" Владимира Ленина;
  • город Киев, а также Киевская, Черкасская, Житомирская, Винницкая, Сумская, Черниговская, Хмельницкая, Полтавская области – это "подарок русских царей".

Ответ США

Посольство США в Украине опубликовало в Twitter сравнительную таблицу, где указано, что Киев был основан гораздо раньше Москвы.

"996 год – в Киеве построена Десятинная церковь;1011 год – Софийский собор; 1070 год – Выдубицкий монастырь; 1108 год – Михайловский Златоверхий собор. На месте нынешней Москвы в это время был лес", – отметили в посольстве США.

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Также в сети опубликовали карту России, где отмечено, что почти вся территория РФ является подарком одновременно и японских императоров, и киевских князей (в особенности Москва), и немцев, и турков. При этом самой РФ принадлежат только пара областей.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля в обращении к нации назвал Украину творением Ленина и пригрозил ей отобрать территории.

Комментируя украинскую декоммунизацию, Путин заявил, что современная Украина была "целиком и полностью" создана "большевистской, коммунистический Россией".

"Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счет отторжения от нее части ее собственных исторических территорий", – подчеркнул президент РФ.

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