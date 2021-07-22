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Розетки с USB-портами и кнопка вызова проводника. "Укрзализныця" закончила капремонт вагонов

22 июля 2021 19:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вагоны-трансформеры оборудованы современными системами видеонаблюдения, кондиционированием воздуха, регулированием температуры отдельно в каждом купе

Как новые вагоны выглядят внутри. Фото: коллаж "Сегодня"

Как новые вагоны выглядят внутри. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" завершила капитальный ремонт семи пассажирских вагонов. Уже со следующей недели они пополнят состав пассажирского поезда Интерсити № 738/737, курсирующий по маршруту Киев – Запорожье.

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Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Вагоны-трансформеры оборудованы современными системами видеонаблюдения, кондиционированием воздуха, регулированием температуры отдельно в каждом купе, кнопкой вызова проводника и индикатором занятости туалета, а также информационными мониторами внутри купе, которые показывают температуру, скорость поезда, дату, время и прочее", – пишут в сообщении.

Фото: УЗ

Фото: УЗ

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Помимо этого, в каждом купе есть две розетки с USB-портами. Кроме этого, изменения коснулись уборной: теперь в вагонах установлены вакуумные туалеты, большое зеркало и обновленная система подачи воды.

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Отметим, что стоимость работ – почти 16 млн гривен, это практически в два раза дешевле приобретения нового вагона.

Фото: УЗ

Фото: УЗ

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На снимке официальный представитель ЕК Дана Спинант. Фото: коллаж "Сегодня"

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В ближайшие несколько месяцев планируется отремонтировать еще 24 пассажирских вагона, а всего в 2021 году – выполнить капитально-восстановительный ремонт 50 вагонов.

Фото: УЗ

Фото: УЗ

Ранее мы писали, "Укрзализныця" получит более 50 млрд гривен – на что потратят.

Также мы писали, что под Фастовом жителей ужаснули рельсы у станции – шатаются болты. В "Укрзализныци" ответили, что проблему уже изучают специалисты.

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