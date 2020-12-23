Рождественская сказка в ЖК "Новая Англия"

Что интересного

ЖК "Новая Англия" каждую зиму превращается в настоящий рождественский городок. Фасады белых домов с колоннами украшаются праздничной иллюминацией, а уличные фонари "одеваются" в елочные композиции. Одна из главных достопримечательностей ЖК – белый фонтан, который оживает зимой и радует прохожих яркими искрящимися струйками праздничной иллюминации. Невозможно пройти мимо красного даббл деккера (красный двухэтажный автобус), который своей рождественской иллюминацией зовет на чашечку чая, ведь английский автобус – самая настоящая кофейня, где можно встретиться с друзьями и согреться горячими напитками.

В новогоднем городке "Новая Англия" вы проникнетесь настоящим духом Рождества – ведь возле пышной ели разместилась инсталляция вертепа, воспроизведение сцены Рождества Христового. Скульптуры в человеческий рост, елки, сено, подсветка – поневоле заставляют замечтаться и подумать о чем-то прекрасном. А если вы поклонник европейских рождественских декоров – то оцените по достоинству огромный праздничный венок на кованных пятиметровых воротах. Так что, если вы хотите сделать много ярких фото и проникнуться духом Рождества – вам однозначно стоит сюда заглянуть (ЖК "Новая Англия", ул. Максимовича, 24, идти пешком от метро "Васильковская" – 10 мин.).

И зачем все это делать?

Мы хотим, чтобы резиденты ЖК "Новая Англия", возвращаясь домой, каждый раз проникались рождественским настроением, больше улыбались и радовались.

Еще в начале проекта ЖК "Новая Англия" мы определили, что наша задача не просто построить дома, а создавать новый уровень пространства, наполненного комфортом, атмосферой тепла, любви, безопасности. Сейчас, когда наш проект уже перешагнул экватор (6 домов введено в эксплуатацию и еще 4 дома в активной стадии строительства), комплекс зажил своим ритмом: кофейни, рестораны, магазины, салоны, детский сад и школа, прогулочные аллеи, детские и спортивные площадки… И представьте, когда выходишь из дома, вас окружают гирлянды, елки, рождественские композиции, красивая ухоженная территория. Зачем ехать на праздники в Европу, если она здесь, у вас – дома.

Стоит также отметить, что 10 декабря 2020 года ЖК "Новая Англия" был отмечен главной строительной премией Украины – IBuild 2020 как "Лучший жилой комплекс европейского образца". Это стало подтверждением того, что мы идем в правильном направлении и создаем счастливое пространство для жизни. Это подтверждается нашей каждодневной работой – создание для резидентов настоящего праздника, именно поэтому рождественское настроение – это традиция, которую мы поддерживаем с самого первого дня рождения "Новой Англии", отметили в пресс-службе.

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