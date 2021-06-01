Руководителю Северодонецкого АЗОТа объявили подозрение в неуплате 20 млн налогов

Офис генпрокурора не называет имя фигуранта, однако, по данным сайта компании, главой правления является Леонид Бугаев

Главу правления «Северодонецкого объединения «Азот» подозревают в неуплате налогов. Фото: коллаж "Сегодня"

Прокуратура объявила подозрение главе правления компании "Северодонецкого объединения "Азот". Его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник организовал противоправную схему уклонения от уплаты налогов. По его указанию в 2017 году с расчетных счетов "Азота" незаконно выводились денежные средства на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи.

Отмечается, что из-за мошеннической схемы в государственный бюджет не поступило более 20 млн грн налога. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Офис генпрокурора не называет имя фигуранта, однако, по данным сайта компании, главой правления является Леонид Бугаев.

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Северодонецкий "Азот" – одно из предприятий холдинга Ostchem, который объединяет активы Group DF Дмитрия Фирташа.

Как сообщалось ранее, Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IХ созыва по факту умышленного голосования вместо другого народного депутата.