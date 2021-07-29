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Руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест: в чем их обвиняют

29 июля 2021 15:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

ГБР подозревает чиновников в краже вверенных агентству 400 тысяч долларов

Если вину госслужащих докажут, то им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Фото: ГБР

Если вину госслужащих докажут, то им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Фото: ГБР

Временно исполняющего обязанности главы Нацагентства по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), его зама и начальника управления отстранили от должностей. Их подозревают в присвоении более 400 тысяч долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В целом с должностей отстранили:

  • временно исполняющего обязанности главы АРМА Виталия Сигидина;
  • его заместителя Владимира Павленко;
  • начальника управления менеджмента активов АРМА Вахтанга Бочоришвили.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.

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В чем их обвиняют

Накануне ГБР вместе с СБУ разоблачили злоупотребления в руководстве АРМА. По данным следствия, в течение августа-декабря 2020 временный и.о. главы, его заместитель и начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом завладели средствами, которые были переданы в управление АРМА.

В ГБР отмечают, что они на основании поддельных судебных решений перевели деньги на банковский счет, после чего распределили их между собой.

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На данный момент шестерым фигурантам сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом со злоупотреблением служебным положением, по предварительному сговору в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Также сообщается, что сегодня суд рассмотрит меры пресечения в отношении других фигурантов.

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Ранее мы сообщали, что неизвестные совершили покушение на замглавы АРМА.

Также напомним, за что могли стрелять в замглавы АРМА.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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