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Румыния поделилась с Украиной COVID-вакциной AstraZeneca

16 июля 2021 20:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Более 100 тысяч доз вакцины Украина получила в рамках гуманитарной помощи от Румынии

Румыния передала Украине партию вакцины AstraZeneca. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Румыния передала Украине партию вакцины AstraZeneca. Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Украина получила от Румынии партию вакцины от коронавируса AstraZeneca.

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Как сообщили в Черновицкой ОГА, в рамках гуманитарной помощи Румыния передала 100 800 доз вакцины.

COVID-вакцину передали на КПП "Сирет-Порубное".

"Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят в центральный склад в городе Киев. Поэтому ее распределят между всеми областями Украины", – сообщили в ОГА.

К слову, в Украине продолжается вакцинация против COVID-19 коллективов, в которых есть более 50 желающих привиться. За все время по такой схеме вакцинировали уже 128 646 сотрудников 954 компаний. Напомним, ранее Ляшко рассказал, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин Moderna от COVID-19.

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Также мы писали, что в Киеве открылась онлайн-запись на вакцинацию в МВЦ, и поясняли, как можно попасть на прививку.

Также в стране зарегистрировали четвертую вакцину против коронавируса:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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