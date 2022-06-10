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Русские массово демонстративно прощаются с российским гражданством (видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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10 июня, 14:01
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Граждане РФ сжигают свои паспорта и открыто осуждают Путина
Россияне в Украине сжигают свои паспорта.
Россияне в Украине сжигают свои паспорта. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне, живущие в Украине, сожгли уже несколько сотен своих паспортов. Сделали они это в знак протеста против режима президента Владимира Путина. Мужчины и женщины, люди разных профессий и всех возрастов сходятся во мнении, что быть россиянином после широкомасштабного вторжения России в Украину – стыдно.

Об этом сообщили сайту "Сегодня" в ДБР.

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Как уточнили нам в пресс-службе, находящиеся в Украине многие граждане России не только заявляют, что поддерживают Украину, но и после 24 февраля сжигают свои паспорта РФ.

"Нами сейчас проводятся профилактические мероприятия по выявлению диверсионных групп. Проверяем находящихся в Украине граждан России. Кстати, ранее официально заявлялось, что за три месяца до вторжения российских войск в Украину, в нашу страну приехало около 11 тысяч россиян. Так вот, во время проверки российских граждан, многие из них заявляют, что осуждают вторжение России в Украину и хотят рассказать о своей позиции на видео", – сказали и нам в пресс-службе ГБР.

Истории россиян, отказавшихся от гражданства

Житель Ровенской области в знак протеста публично сжег свой паспорт гражданина РФ и призвал других соотечественников поступить так же.

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50-летний гражданин РФ родился в Украине, но еще в школе переехал с родителями на Камчатку. Там прожил большую часть своей жизни. Служил в армии в Амурской области и получил специальность рядового радиотелефониста. В 2019 году вернулся в родной край ухаживать за старым отцом, который также хотел встретить старость на Родине.

"Здесь я не наблюдаю ни нацизма, ни фашизма... Я осуждаю преступные приказы президента Путина, осуждаю тех, кто их выполняет. Не хочу быть гражданином РФ. Готов избавиться от гражданства – чем быстрее, тем лучше", – подчеркивает он.

В России у мужчины остался 18-летний отпрыск. Вся семья переживает, что его призовут в армию, ведь тогда фактически он должен пойти воевать против своего отца и деда. Муж говорит, что пусть лучше мой сын сядет в тюрьму, чем пойдет на войну. Он сжег свои документы – паспорт и военный билет.

На Львовщине 64-летний гражданин России также решил избавиться от своего российского паспорта.

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Мужчина живет в области с 1998 года, вахтовым методом работал в России в газодобывающей отрасли. В знак протеста против действий России в Украине сжег свой российский паспорт и призвал своих соотечественников, проживающих в Украине, сделать так же.

Мужчина рассказывает:

"За 14 лет, которые прожил в Украине, никаких притеснений от украинцев не испытывал. Не хочу быть гражданином страны, устроившей геноцид украинскому народу, поэтому уничтожаю свой паспорт. Слава Украине!"

Напомним, что в конце мая Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство Россииї для жителей оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что жители оккупированного Мариуполя не спешат получать российское гражданство.

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