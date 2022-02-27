"Русский корабль, иди нах*й! В Грузии отказались заправлять судно РФ (видео)

Грузинские моряки отказались сотрудничать с кораблем России, который просил о помощи

Диалог записывали на видео / Коллаж "Сегодня"

Грузины отказались заправлять российский корабль и ответили легендарными словами украинских героев.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

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Грузины ответили: "Русский корабль, идите на х*й! Можете использовать весла!"

"Украину поддерживает весь мир!" – написал Антон Геращенко.

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"Русский корабль, иди нах*й!"

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако в ответ оккупанты услышали: "Русский корабль, иди нах*й!"

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