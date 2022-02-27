"Русский корабль, иди нах*й! В Грузии отказались заправлять судно РФ (видео)

Грузины отказались заправлять российский корабль и ответили легендарными словами украинских героев.
Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.
Грузины ответили: "Русский корабль, идите на х*й! Можете использовать весла!"
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"Украину поддерживает весь мир!" – написал Антон Геращенко.
"Русский корабль, иди нах*й!"
24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.
После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.
В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако в ответ оккупанты услышали: "Русский корабль, иди нах*й!"
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