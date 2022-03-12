"Русскоязычная челюсть подвела": в Киеве задержали диверсанта (видео)

В Киеве задержали росийского диверсанта, который не смог выговорить слово "паляниця".
Соответствующее видео опубликовал Тelegram-канал KIEVMAP.
"Взяли диверсанта в Киеве. Русскоязычная челюсть подвела", – говорится в подписи к видео.
В столичном метро задержали диверсантов с опасной игрушкой
В киевском метро полиция задержала пятерых диверсантов. У одного при себе был плюшевый мишка с зашитыми внутри патронами. Другой через мессенджеры передавал врагу оперативную информацию об украинских военных.
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Как рассказал "Сегодня" очевидец, одного из диверсантов вычислила женщина на перроне. После этого подключились другие люди и обнаружили остальных.