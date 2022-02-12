Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Рябчуку "нарисовали" статью с пожизненным? Адвокаты объяснили, зачем

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 февраля, 13:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
После задержания нацгвардейца обвинили в преступлении по статье, которая предусматривает пожизненное заключение
Адвокаты считают, что с Артемия Рябчука выбивают признание.
Адвокаты считают, что с Артемия Рябчука выбивают признание. / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокат Дмитрий Павличенко объяснил, почему нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который расстрелял пять человек в Днепре, "нарисовали" статью 115 Криминального кодекса Украины с возможным пожизненным заключением.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в субботу, 12 февраля.

Реклама

По его словам, это делают, чтобы иметь возможность сотрудничать со следствием – ему могут предложить уменьшить срок за подписание документов.

"На первом этапе они действуют так, чтобы человек сознался, чтобы себе развязать руки. Далее прокурор бежит в суд, чтобы избрать меру пресечения и изолировать человека. Когда человек изолирован, с ним можно делать все, что угодно", – рассказал адвокат.

По его словам, когда человек изолирован, с ним можно делать все, что угодно. То есть проводить все необходимые следственные действия.

"Почему же они такую статью нарисовали? 115-ю. Это высшая мера, то есть пожизненное заключение. Ему предлагают, вот тебе ПЖ, но мы тебе даем 15 лет или "десяточку", но ты подпишешь необходимые документы", – объяснил адвокат.

Что известно о стрельбе

  • Инцидент произошел около 4 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и начал стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
  • Впоследствии стало известно, что стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.
  • Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
  • Артемию Рябчуку избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Ему угрожает пожизненное заключение.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Российские дипломаты бегут из Украины? "Сегодня" узнали подробности Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Когда и за сколько построят новый выход из станции метро "Выставочный центр" Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Кровавая стрельба на "Южмаше" в Днепре. Адвокаты Рябчука рассказывают детали дела – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

244 974

заболело за неделю в Украине

+3%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

Doodle Сегодня
12 февраля. Николай Гоголь. Ровно 170 лет знаменитый писатель совершил непоправимую ошибку: случайно или умышленно сжег рукопись второго тома своего произведения “Мёртвые души”...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять