Ryanair открыл продажи билетов на рейсы Херсон-Краков

Лоукостер Ryanair открыл продажу билетов на рейсы по маршруту Херсон-Краков.

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Об этом пишет ЦТС, со ссылкой на интервью директора аэропорта Херсон Виталия Кучерука.

На сайте Ryanair билеты на рейсы Херсон-Краков продаются на даты, начиная с 30 марта 2021 года. Выполнение рейсов запланировано дважды в неделю – по вторникам и субботам.

Виталий Кучерук добавил, что на следующий год аэропорт полностью освободил компанию от уплаты аэропортовых сборов.

Сейчас в Херсон летают только две авиакомпании – Turkish Аirlines (два еженедельных рейса из Стамбула) и Windrose (5 рейсов в Киев).

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Также в системе бронирования авиакомпании можно приобрести билеты на рейсы Херсон-Катовице, начиная с 28 марта. Перелеты по этому маршруту планируются по средам и воскресеньям.

Напомним, во второй половине сентября Ryanair приостановит больше 70% полетов из Украины. Авиакомпания временно сократит 11 рейсов из Киева, семь из Одессы, три из Львова и два из Харькова.

Ранее Итальянское управления гражданской авиации (ENAC) пригрозило Ryanair приостановкой лицензий. Лоукостера обвинили в несоблюдении правил безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

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