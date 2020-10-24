Ryanair открыл продажи билетов на рейсы Херсон-Краков

Лоукостер Ryanair открыл продажу билетов на рейсы по маршруту Херсон-Краков.
Об этом пишет ЦТС, со ссылкой на интервью директора аэропорта Херсон Виталия Кучерука.
На сайте Ryanair билеты на рейсы Херсон-Краков продаются на даты, начиная с 30 марта 2021 года. Выполнение рейсов запланировано дважды в неделю – по вторникам и субботам.
Виталий Кучерук добавил, что на следующий год аэропорт полностью освободил компанию от уплаты аэропортовых сборов.
Сейчас в Херсон летают только две авиакомпании – Turkish Аirlines (два еженедельных рейса из Стамбула) и Windrose (5 рейсов в Киев).
Также в системе бронирования авиакомпании можно приобрести билеты на рейсы Херсон-Катовице, начиная с 28 марта. Перелеты по этому маршруту планируются по средам и воскресеньям.
Напомним, во второй половине сентября Ryanair приостановит больше 70% полетов из Украины. Авиакомпания временно сократит 11 рейсов из Киева, семь из Одессы, три из Львова и два из Харькова.
Ранее Итальянское управления гражданской авиации (ENAC) пригрозило Ryanair приостановкой лицензий. Лоукостера обвинили в несоблюдении правил безопасности, связанных с пандемией коронавируса.Читайте Segodnya.ua в Google News
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