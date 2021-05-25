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Рыцари и колесница. Появились детали возможного сценария парада на День независимости

25 мая, 17:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Один из сценариев проведения Дня независимости предполагает прохождение по Крещатику исторической колонны

После проведения военного парада на 30-ю годовщину независимости Украины по Крещатику может пройти историческая колонна с воинами разных эпох. Такой сценарий среди прочих сейчас находится на рассмотрении в Офисе президента.

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Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Сценарий предполагает прохождение следующих войск:

  • воины Скифского периода;
  • воины периода Сармат;
  • воины периода Киевской Руси;
  • воины Литовского периода;
  • воины войска гетмана Петра Сагайдачного;
  • казаки войска Богдана Хмельницкого;
  • казаки войска гетмана Ивана Мазепы;
  • казаки войска гетмана Пилипа Орлика и его Конституция;
  • воины Украинских полков в войне 1812 года Ахтырский, Одесский, Черниговский, Киевский, Тернопольской;
  • Украинские Сечевые Стрельцы;
  • воины Украинской повстанческой армии и украинцы в составе Советской армии.

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Также, в исторической ходе предполагается проезд исторических артиллерийских орудий, рыцарской конницы и колесницы, перевозка на платформах самолета Як-2 и казацкой чайки.

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Отметим, это лишь один из сценариев, который еще не утвержден.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, как будет проходить празднование 30-летия независимости.

Смотрите также видео, как прошел День независимости в 2020 году:

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