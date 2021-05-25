Рыцари и колесница. Появились детали возможного сценария парада на День независимости

После проведения военного парада на 30-ю годовщину независимости Украины по Крещатику может пройти историческая колонна с воинами разных эпох. Такой сценарий среди прочих сейчас находится на рассмотрении в Офисе президента.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.
Сценарий предполагает прохождение следующих войск:
- воины Скифского периода;
- воины периода Сармат;
- воины периода Киевской Руси;
- воины Литовского периода;
- воины войска гетмана Петра Сагайдачного;
- казаки войска Богдана Хмельницкого;
- казаки войска гетмана Ивана Мазепы;
- казаки войска гетмана Пилипа Орлика и его Конституция;
- воины Украинских полков в войне 1812 года Ахтырский, Одесский, Черниговский, Киевский, Тернопольской;
- Украинские Сечевые Стрельцы;
- воины Украинской повстанческой армии и украинцы в составе Советской армии.
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Также, в исторической ходе предполагается проезд исторических артиллерийских орудий, рыцарской конницы и колесницы, перевозка на платформах самолета Як-2 и казацкой чайки.
Отметим, это лишь один из сценариев, который еще не утвержден.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, как будет проходить празднование 30-летия независимости.
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