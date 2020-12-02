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С 16 января сфера обслуживания перейдет на украинский язык: что это значит

2 декабря, 09:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцам рассказали, куда обращаться в случае нарушений

В Украине с 16 января следующего года сфера обслуживания должна перейти полностью на украинский язык. Об этом сообщил в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

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По его словам, в соответствии со статьей 30 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

"С 16 января 2021 язык обслуживания потребителей – украинский. В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банках, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке", – заявил Кремень.

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Он призвал украинцев в случае нарушений обращаться к уполномоченному по защите государственного языка.

Как сообщали новости "Сегодня", в апреле прошлого года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Документ регулирует применение украинского языка как языка гражданства Украины, применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

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украинский язык обслуживание

Источник: Сегодня

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