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С 19 декабря в Украине появятся новые карантинные ограничения: список

14 декабря, 16:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Правительство обновило список запретов и ограничений на зимний карантин

В Украине не только ввели январский локдаун, но и продлили общенациональный карантин – к нему добавились некоторые новые ограничения. Кабинетом министров введен перечень карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря на всей территории Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Общенациональный карантин будет действовать до конца февраля с ограничениями "оранжевой" зоны. Но Кабмин внес некоторые изменения. Новые ограничения с 19 декабря запрещают:

  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;
  • проведение в развлекательных заведениях и в кафе/ресторанах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
  • прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;
  • работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В новогоднюю ночь работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;
  • в храмах и церквях запрещается нахождение более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе нельзя собирать толпы прихожан (разрешается только при условии дистанции в 1,5 метра между присутствующими).

/ Фото: Кабинет министров Украины

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свобода слова Савика Шустера" рассказывал, почему локдаун в Украине не стали вводить на новогодние праздники.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Кабинет министров ограничения

Источник: Сегодня

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