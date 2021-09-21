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С 23 сентября Украина переходит в желтую зону карантина

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
21 сентября, 13:19
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Украина скоро окажется в желтой зоне
Украина скоро окажется в желтой зоне / Фото: Коллаж: Сегодня

С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен желтый уровень эпидемической опасности. Такое решение сегодня приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщили на сайте правительства.

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Кабинет Министров разрешил работать заведениям хозяйствования и образования даже в красной зоне, но при определенных условиях.

Что решили власти?

  • установить с 00:00 23 сентября желтый уровень эпидемической опасности на территории всех регионов Украины и применить новые ограничения;
  • главы областных и киевской администраций должны обеспечить соблюдение новых правил.
  • правила желтой и красной зон не будут влиять на роботу компаний, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждения недавно перенесенной болезни.
  • главы ОГА должны делать больше для вакцинации населения. В частности, им нужно приобщать к этому учителей, работников сферы образования и их родственников. Такое решение приняли из-за того, что в этом году болеет все больше детей.

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